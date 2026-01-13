Vuelven a operar buses de la ruta 1 tras paro por extorsión en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Los buses de la ruta 1 retomaron operaciones este martes en San Pedro Sula, luego de varios días de paralización provocados por amenazas y extorsiones contra transportistas y conductores. Las unidades tipo microbús volvieron a circular por distintos sectores de la ciudad. Hasta el momento, no se ha confirmado si los rapiditos grandes de esta ruta también reanudarán el servicio este día. El paro del transporte se originó como una medida de protesta para exigir el cese de la extorsión en la zona, tras el asesinato del conductor Henry Orlando Hernández, ocurrido el pasado 6 de enero, cuando fue atacado a disparos dentro de su unidad de transporte.

De acuerdo con información preliminar, Hernández fue trasladado de emergencia a un centro asistencial privado, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Según transportistas, al menos tres empresas de transporte público suspendieron operaciones en San Pedro Sula y Choloma debido a constantes amenazas y el cobro de extorsión por parte de estructuras criminales, situación que continúa agravando la crisis de inseguridad en la zona norte del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Indicaron que las empresas que cubren la ruta 1 de buses grandes y rapiditos llevaban más de seis días sin operar, mientras que otra empresa que realiza el recorrido entre San Pedro Sula y el sector de Champerío, en la colonia López Arellano de Choloma, tenía tres días de paralización. La suspensión del servicio dejó a miles de ciudadanos sin una de sus principales opciones de transporte diario, afectando el acceso al trabajo, servicios de salud, educación y otras actividades básicas.

Transportistas hacen un llamado

“Ya no podemos trabajar. Necesitamos el ingreso para sostener a nuestras familias, pero es más importante la vida. Este país cada día está peor; somos personas honradas y solo queremos ganarnos el pan de cada día. Ya nos han matado a varios conductores y no queremos ser una víctima más de la delincuencia”, expresó un conductor que solicitó el anonimato por razones de seguridad. De acuerdo con los testimonios, miembros de grupos criminales llegan hasta los puntos de buses y dejan teléfonos celulares desde los cuales envían amenazas de muerte a los transportistas si no acceden a pagar elevadas sumas de dinero. “La semana pasada asesinaron a un compañero. Henry Orlando Hernández fue atacado a balazos dentro de su unidad; aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial privado, falleció por la gravedad de las heridas”, relató otro conductor.