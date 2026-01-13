Inicia revisión de actas en La Lima tras anuncio del TJE

La Lima, Cortés.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inició este martes 13 de enero el recuento de votos en actas impugnadas en varios municipios del país donde el proceso electoral presentó inconsistencias, entre ellos La Lima, Cortés, uno de los puntos más disputados a nivel municipal. A nivel municipal, el TJE admitió a trámite los recursos de apelación presentados en Nueva Frontera y Petoa, en el departamento de Santa Bárbara; La Lima, en Cortés; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá. Mientras tanto, el órgano jurisdiccional inadmitió los recursos interpuestos en Valle de Ángeles, Francisco Morazán; Lauterique y La Paz, en el departamento de La Paz; y Guanaja, Islas de la Bahía.

En el caso específico de La Lima, el proceso de revisión cobra relevancia debido a la estrecha diferencia entre los principales aspirantes a la alcaldía. Según los resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional, José Santiago Motiño López, encabeza el conteo con 8,686 votos, equivalentes al 38.30 %, mientras que Reynaldo Jesús Maldonado Fúnes, del Partido Liberal, registra 8,533 votos, con un 37.63 %. Ante el inicio del recuento, el excandidato presidencial Salvador Nasralla se pronunció en respaldo del aspirante liberal y advirtió que dará seguimiento al proceso. "Estamos vigilantes a la revisión en el TJE de las inconsistencias señaladas en las actas correspondientes al municipio de La Lima, Cortés, donde nuestro candidato alcalde, el doctor Reynaldo de Jesús Maldonado, obtiene la mayoría de votos. No pretendan continuar vulnerando la voluntad popular como hicieron conmigo para la Presidencia de la República, donde me birlaron 300,000 votos y se los pusieron a Asfura. Reynaldo tiene todo nuestro respaldo; si intentan torcer el mandato del pueblo limeño, lo vamos a denunciar públicamente", expresó Nasralla.

El recuento de actas forma parte del proceso jurisdiccional que impulsa el TJE con el objetivo de garantizar certeza y legitimidad en los resultados electorales, especialmente en municipios donde persisten impugnaciones y disputas cerradas. Durante una comparecencia de prensa, el magistrado Mario Morazán, junto con el magistrado Mario Urrutia y la magistrada Miriam Barahona, aseguró que el proceso se desarrolla de manera conjunta y sin discordias internas dentro del órgano jurisdiccional.