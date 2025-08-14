Copeco pronostica mucho calor para este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto, Honduras experimentará condiciones mayormente secas en la mayor parte de su territorio, con una probabilidad media de lluvias y chubascos débiles, muy aislados, en sectores puntuales de la región oriental.
Esta información fue brindada por Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Fonseca explicó que estas precipitaciones estarán asociadas al transporte de humedad proveniente del mar Caribe, fenómeno que provocará lluvias de corta duración en áreas específicas del oriente del país.
En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca.
Temperaturas
Las temperaturas presentarán variaciones marcadas según la región. En el Distrito Central, se espera una máxima de 28 °C y mínima de 18 °C.
En la región central, los valores oscilarán entre 32 °C y 20 °C; en la región insular, entre 31 °C y 28 °C; y en la zona norte, entre 32 °C y 24 °C.
La región oriental registrará máximas de 32 °C y mínimas de 18 °C, mientras que el sur presentará las condiciones más calurosas, con picos de 40 °C y mínimas de 24 °C.
Por su parte, la región occidental será la más fresca, con temperaturas que irán de 30 °C como máxima a 14 °C como mínima.