Copeco pronostica mucho calor para este jueves 14 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.

Este jueves 14 de agosto, Honduras experimentará condiciones mayormente secas en la mayor parte de su territorio, con una probabilidad media de lluvias y chubascos débiles, muy aislados, en sectores puntuales de la región oriental. Esta información fue brindada por Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Fonseca explicó que estas precipitaciones estarán asociadas al transporte de humedad proveniente del mar Caribe, fenómeno que provocará lluvias de corta duración en áreas específicas del oriente del país. En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca.

Temperaturas