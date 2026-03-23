Congreso presenta denuncia por juicio político contra fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras

Durante la jornada, que inició con atraso y se desarrolló entre protestas y gritos de la bancada de Libre , lograron los votos requeridos para dar trámite a la denuncia, pese a la resistencia de diputados que cuestionaron la legalidad y motivación del proceso.

La decisión, sería adoptada por mayoría calificada, abriría formalmente el proceso legislativo para determinar responsabilidades políticas del titular del Ministerio Público , en medio de un ambiente polarizado dentro del hemiciclo.

En una sesión marcada por retrasos, tensión y una silbatina protagonizada por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Congreso Nacional leyó la moción de “denuncia grave en el desempeño del cargo” e iniciar un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya .

En paralelo, diputados del Partido Liberal (PL) confirmaron que preparan otras tres denuncias de juicio político, que serán presentadas después de Semana Santa. Estas acciones están dirigidas contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado liberal y secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, explicó que estos procesos no responden a intereses personales. “No es un tema de venganza, es un tema de darle estabilidad al país y evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el proceso electoral anterior”, afirmó.

Cabrera señaló que el juicio político busca establecer responsabilidades políticas, mientras que eventuales acciones penales corresponderán al Ministerio Público, en caso de que se determinen indicios de delito.

Por su parte, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, reiteró que toda denuncia presentada debe recibir trámite inmediato. “Si la presentan, créalo que la vamos a someter y veremos si en realidad se alcanzan los 86 votos”, expresó previamente.

Desde la oposición, se aseguró que los votos del Partido Nacional, junto con los del Partido Liberal y aliados de otras bancadas, fueron determinantes para alcanzar la mayoría calificada requerida por la ley.

En contraste, desde Libre se cuestionó el proceso. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, reaccionó señalando que se trata de “persecución y revancha política”, insistiendo en que el procedimiento carece de legalidad.

En medio del cruce de posiciones, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que lo ocurrido en las elecciones de 2025 dejó lecciones que no deben repetirse. “Aquí pudo haber muerto la democracia de nuestro país. “Tiene que haber precedentes”, manifestó.

Con la admisión de la denuncia contra Zelaya, el Congreso activa ahora las siguientes etapas del juicio político, que incluyen la conformación de una comisión especial, la investigación del caso y una votación final que podría derivar en su destitución o continuidad en el cargo.