El CN aún no trabaja en una nueva ley marco del IHSS

Una vez que el Poder Legislativo conoció sobre la inconstitucionalidad de la normativa, designó a una comisión de parlamentarios para estudiar los alcances de la sentencia, y así construir un nuevo marco jurídico que no choque con el polémico decreto, que privatizaba la seguridad social.

“Se pidió que estuviera alguien de la empresa privada, un representante de los gremios, un representante del IHSS, pero todavía no nos hemos reunido, no hemos recibido ninguna convocatoria, por lo que asumimos que no hemos sido convocados es porque no ha llegado el documento al Congreso Nacional”, dijo Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional.

Recordó que con la declaración de inconstitucionalidad de Ley Marco del Sistema de Protección Social se corre el riesgo de la suspensión de atención a menores de 18 años, niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, asimismo, a los beneficiarios de los afiliados.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley Marco del IHSS porque, aseguran, privatiza los servicios y confronta a la Constitución de la República.