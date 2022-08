¿Cómo accionar durante y después de un sismo?

Un fuerte sismo sacudió gran parte de Honduras. El sismo se sintió a las 9:15 de la mañana.

Preliminarmente se informó por parte de Copeco que el sismo fue de 6.3 en la escala de Ritchter, afectando parte del territorio hondureño y Guatemala.

En ese sentido, le presentamos algunos consejos para saber cómo accionar durante y después de los sismos.

Durante

1- Colóquese debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez allí agárrese con ambas manos de una pata y permanezca seguro.

2- Trate de estar alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles.

3- Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de ventanas y estanterías.

4- Aléjese los postes y los cables eléctricos.

5- En caso de ir en automóvil pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos.

Después

1- Sepa que después de un terremoto, vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver a él.

2- Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos en el interior después de un terremoto, ya que puede haber fugas de gas.

3- Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene dudas acerca de la seguridad, haga que un ingeniero civil inspeccione su casa antes de regresar.

4- Limpie el suelo de medicinas, blanqueadores, gasolina y otros líquidos inflamables derramados. Si se detectan vapores de gasolina y el edificio no está bien ventilado, salga inmediatamente.

5- Mantenga la calma y piense con serenidad.

Evidentemente no existe ninguna manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, sin embargo si podemos estar informarnos y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se produzca el próximo sismo.