“Estoy listo para cuando me llamen”: «Pepe» Lobo sobre enfrentar justicia de EEUU

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se refirió a los rumores que presuntamente será uno de los próximos hondureños requeridos por la justicia de Estados Unidos para su extradición.

El ex mandatario aseguró que está listo para cuando sea pedido por EEUU, al tiempo que señaló que el no tiene culpa de que su hijo guarde prisión.

“Que digan lo que quieran, a mí no me importa, yo estoy listo para cuando me llamen, y yo qué culpa tengo que un hijo esté guardando prisión por cosas que no sabía”, dijo Sosa.

Asimismo se refirió a la polémica Lista Engel, recordando que su nombre figura en dicho listado.

“Ahí estoy yo porque dicen que llegó un narcotraficante y me dio 500 mil dólares y yo le di contratos, mire que mentira, en primer lugar, es falso que me hayan dado $500 mil y en segundo, el presidente no otorga contratos, sino los ministros”, acotó.