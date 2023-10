“Comercio con Honduras es secundario”: Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica

Para el gobierno de Costa Rica, el comercio entre ese país y Honduras es secundario frente a la ola de violencia desencadenada por el narcotráfico que ha convertido a ese país en el principal centro de distribución de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa.

En la conferencia de prensa que realiza semanalmente, tras ser consultado si había considerado pérdidas económicas que ocasionaría la imposición de visas consulares a los hondureños, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, respondió que “cuando todo mundo clama por la seguridad de la ciudadanía y el derecho a la vida de nuestros ciudadanos, los números económicos son o deben volverse secundarios”.

“Teníamos información fehaciente de que grupos que venían, no solo a hacer sicariato (...), la detención de un exmilitar hondureño que vino (la policía lo detuvo y se lo mandamos al Poder Judicial) a matar a alias Chock con armas de guerra y que entendemos algunos otros vinieron a establecer escuelas de sicariato. Y usted cree que yo voy a ver la balanza comercial de Costa Rica y Honduras en avalar la decisión y recomendación del ministro seguridad pública, no. Las prioridades son las prioridades (...)”, argumentó.

En la conferencia, Chaves le solicitó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, “quien en consulta con el canciller tomaron la decisión”, los aspectos que valoró para recomendar la medida.

“Describir el flujo migratorio. Es inexistente el turismo Costa Rica Honduras, Honduras Costa Rica. Muy bajo impacto (...). La medida de aplicación de visa es una medida soberana de un estado, esto no se comprarte internacionalmente (...), nos sorprende la intromisión de Honduras en un asunto interno de Costa Rica y de política interna del país”, dijo.

En el momento que Zamora retoba las críticas contra Honduras, Chaves lo interrumpió y manifestó que no le sorprende que el gobierno hondureño “esté preocupado por eso” y dijo que hasta lo “encuentra legítimo que quieran dialogar”. “Yo le expliqué a la señora presidenta, doña Xiomara Castro, con todo respeto, que es lo que estaba motivando esta situación y me comprometo aquí y ante el pueblo hondureño de revisar estas medidas de la manera más constructiva en los próximos meses (...). Al gobierno de Honduras le digo, queremos dialogar, queremos trabajar juntos, le ruego al pueblo hondureño que no piense que pensamos que los hondureños son gente que no merece venir a Costa Rica”, dijo.