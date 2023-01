Cohep: “Respetemos el proceso de elección como manda la ley”

Ayer culminó el proceso que lideró la Junta Nominadora que evaluó y calificó a 185 profesionales del derecho, cuyo resultado es la lista de 45 difundida ayer.

El proceso de selección inició con la evaluación documental para verificar si los postulantes cumplían los requisitos, posteriormente se practicaron los exámenes psicométricos, toxicológicos y de conocimiento.

En esta etapa, primero se excluyeron a 11 por no reunir los requisitos, después otros 69 candidatos quedaron fuera, 57 porque no pasaron la prueba de conocimientos, uno porque no se presentó y el resto porque no aprobó la prueba psicométrica.

Luego los nominadores iniciaron la fase de investigación que incluyó la etapa de denuncias y tachas, audiencias públicas y la evaluación socioeconómica.

En este segundo proceso el listado de 105 se redujo a 82, entre los eliminados estuvieron seis magistrados de la saliente Corte Suprema de Justicia que aspiraban a la reelección.

De los 82, la Junta Nominadora seleccionó a 45 aspirantes (23 mujeres y 22 hombres), la mayoría de ellos ya han laborado en el sector justicia como jueces, fiscales y contralores.

Aunque en esta ocasión los nominadores se esforzaron por enviar al Legislativo los candidatos más idóneos, en la lista aparecen nombres de profesionales del derecho que como operadores de justicia tienen cuestionamientos, otros por su pasividad y no hacer respetar la Constitución y sus leyes, o porque han generado espectáculos públicos.

También fueron nominados parientes de personas que Estados Unidos señaló como corruptos en la lista Engel, se corroboró.