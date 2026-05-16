Sábado caluroso en mayoría de zonas de Honduras

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este sábado 16 de mayo continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas principalmente en la zona sur del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles y aislados en regiones del sur, suroccidente y centro de Honduras. Asimismo, el viento del este favorecerá precipitaciones leves y dispersas en sectores del oriente.
Las temperaturas más altas se registrarán en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados. También se reportarán máximas de 36 grados en Cortés, 35 en Santa Bárbara y Olancho, y 34 grados en Comayagua.
Persisten las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Por la tarde la brisa del océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en la región sur, suroccidente y centro; asimismo, el viento del este estará generando... pic.twitter.com/x3SL3OR0SR— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 16, 2026
En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 18 grados centígrados, mientras que Intibucá continuará reportando el ambiente más fresco del país, con máximas de 25 grados y mínimas de 14.
Cenaos detalló además que el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.
La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:09 de la tarde. Durante la noche, el país estará bajo la fase lunar de cuarto creciente.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante las altas temperaturas que continúan afectando gran parte del territorio nacional.