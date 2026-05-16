Sábado caluroso en mayoría de zonas de Honduras

San Pedro Sula.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles y aislados en regiones del sur, suroccidente y centro de Honduras. Asimismo, el viento del este favorecerá precipitaciones leves y dispersas en sectores del oriente.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ) informó que este sábado 16 de mayo continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas principalmente en la zona sur del país.

Las temperaturas más altas se registrarán en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados. También se reportarán máximas de 36 grados en Cortés, 35 en Santa Bárbara y Olancho, y 34 grados en Comayagua.

Persisten las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Por la tarde la brisa del océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en la región sur, suroccidente y centro; asimismo, el viento del este estará generando... pic.twitter.com/x3SL3OR0SR

En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 18 grados centígrados, mientras que Intibucá continuará reportando el ambiente más fresco del país, con máximas de 25 grados y mínimas de 14.

Cenaos detalló además que el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:09 de la tarde. Durante la noche, el país estará bajo la fase lunar de cuarto creciente.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante las altas temperaturas que continúan afectando gran parte del territorio nacional.