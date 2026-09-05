  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima este sábado en Honduras: lluvia en algunas zonas

Este día la convergencia de mediano y viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 07:40 -
  • Redacción La Prensa
Clima este sábado en Honduras: lluvia en algunas zonas

Fotografía de archivo durante un día nublado en Tegucigalpa.

 Fotografía: LA PRENSA

San Pedro Sula. La influencia de la convergencia de humedad y viento procedente del mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá este sábado 5 de septiembre la presencia de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en varias zonas de Honduras.

Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las condiciones más inestables se presentarán principalmente en las regiones suroccidental y sur, además de algunos sectores del norte del país.

El Niño será muy fuerte: estos son los meses críticos para Honduras

“Este día la convergencia de mediano y viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica en las regiones suroccidental, la región sur y áreas de la región norte del país”, declaró García.

Para el resto del territorio nacional, Cenaos prevé precipitaciones de menor intensidad y de carácter aislado.

“Sobre las demás regiones del territorio se esperarían lluvias débiles aisladas”, señaló el pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, la región sur tendrá el ambiente más caluroso del país, con una máxima de 41 grados Celsius y una mínima de 26 grados. La región central alcanzará los 34 grados, mientras que en el oriente se esperan temperaturas de hasta 34 grados.

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados. En la región norte, los registros oscilarán entre los 24 y 33 grados, mientras que en la zona insular se esperan temperaturas de entre 28 y 32 grados.

Así leerán las nuevas placas inteligentes en retenes y carreteras

En el occidente del país, las temperaturas estarán entre los 15 y 32 grados. La mínima de 15 grados será la más baja prevista para este sábado y se registraría en esa región.

Respecto a las condiciones marítimas, Cenaos pronostica oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, por lo que no se esperan variaciones significativas en la altura de las olas.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias