Clima este sábado en Honduras: lluvia en algunas zonas

San Pedro Sula. La influencia de la convergencia de humedad y viento procedente del mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá este sábado 5 de septiembre la presencia de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en varias zonas de Honduras. Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las condiciones más inestables se presentarán principalmente en las regiones suroccidental y sur, además de algunos sectores del norte del país.

“Este día la convergencia de mediano y viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica en las regiones suroccidental, la región sur y áreas de la región norte del país”, declaró García. Para el resto del territorio nacional, Cenaos prevé precipitaciones de menor intensidad y de carácter aislado.

La convergencia de humedad y viento desde el mar Caribe y océano Pacífico producirá lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en las regiones, suroccidental, sur y áreas del norte. Mientras que, en las demás regiones se esperan precipitaciones débiles y aisladas pic.twitter.com/xTZ6vJMWtx — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 5, 2026

“Sobre las demás regiones del territorio se esperarían lluvias débiles aisladas”, señaló el pronosticador de turno de Cenaos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto al comportamiento de las temperaturas, la región sur tendrá el ambiente más caluroso del país, con una máxima de 41 grados Celsius y una mínima de 26 grados. La región central alcanzará los 34 grados, mientras que en el oriente se esperan temperaturas de hasta 34 grados. Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados. En la región norte, los registros oscilarán entre los 24 y 33 grados, mientras que en la zona insular se esperan temperaturas de entre 28 y 32 grados.