Calor intenso: clima este sábado 7 de marzo en regiones de Honduras

San Pedro Sula.

Las altas temperaturas marcarán el clima en Honduras durante el fin de semana, cuando en algunas zonas del país los termómetros podrían llegar hasta los 40 grados Celsius, según el monitoreo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, el sábado 7 y el domingo 8 de marzo predominarán condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional. El calor se sentirá con mayor intensidad durante la tarde, mientras que en las primeras horas de la mañana el ambiente será ligeramente más fresco.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la zona sur del país, donde podrían alcanzar entre 39 y 40 grados Celsius. En el centro y el oriente, los valores máximos se ubicarían entre 34 y 36 grados, mientras que en las regiones norte y occidente los termómetros oscilarán aproximadamente entre 30 y 33 grados Celsius. Cenaos también indicó que el sábado se percibirá un ambiente ligeramente más cálido que el domingo, aunque ambos días estarán caracterizados por el calor durante las horas de mayor radiación solar.

Pese al predominio de condiciones secas, el transporte de humedad desde el mar Caribe y la influencia de la brisa proveniente del océano Pacífico podrían generar lluvias débiles y aisladas en algunas zonas del país.

Oleaje