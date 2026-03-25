Vaguada dejará lluvias en algunas zonas de Honduras este miércoles

Las condiciones del tiempo para este miércoles 25 de marzo en Honduras estarán influenciadas por la presencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos de intensidad moderada en varias regiones.
Así lo informó el pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Will Ochoa. De acuerdo con el especialista, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica aislada, con acumulados más significativos en sectores del norte, oriente y algunas zonas del centro del territorio nacional.
En ciertos puntos, no se descartan lluvias de mayor intensidad de manera localizada.
En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé que el oleaje se mantenga dentro de parámetros normales, con alturas entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 25, 2026
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/O1wK4JdL2e
Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se esperan valores que oscilarán entre los 16 y 25 grados Celsius. En la región central, los termómetros alcanzarán máximas cercanas a los 27 grados, mientras que en la zona insular se mantendrán alrededor de los 27 grados de máxima y 24 de mínima.
Para el norte del país se pronostican temperaturas de hasta 28 grados, mientras que en el oriente podrían alcanzar los 29 grados. El sur continuará registrando los valores más elevados, con máximas de hasta 37 grados, en contraste con el occidente, donde las mínimas podrían descender hasta los 10 grados.