Vaguada dejará lluvias en algunas zonas de Honduras este miércoles

San Pedro Sula.

Las condiciones del tiempo para este miércoles 25 de marzo en Honduras estarán influenciadas por la presencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos de intensidad moderada en varias regiones.

Así lo informó el pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Will Ochoa. De acuerdo con el especialista, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica aislada, con acumulados más significativos en sectores del norte, oriente y algunas zonas del centro del territorio nacional.