Sábado lluvioso en algunas zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado las condiciones climáticas estarán influenciadas por la presencia de divergencia en altura, fenómeno que favorecerá la formación de lluvias y chubascos en distintas regiones del territorio hondureño. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las regiones occidental, central y sur del país, donde se esperan acumulados más significativos durante la tarde y la noche.

Mientras tanto, en las regiones oriental y norte se prevén lluvias débiles y dispersas, aunque las autoridades no descartan precipitaciones adicionales debido a la inestabilidad atmosférica que continuará afectando gran parte del territorio nacional. El pronosticador de turno, Jorge Isaí Castellanos, explicó que la divergencia en altura favorecerá los procesos de convección, generando condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad, lluvias y chubascos en varias zonas del país.

Vaguada en superficie, más el aporte de humedad por la brisa del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos moderados y dispersos acompañados de actividad eléctrica sobre el occidente, centro y sur; asimismo, chubascos débiles a moderados y aislados en las regiones oriental y... pic.twitter.com/R5gP1RYc8h — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 30, 2026