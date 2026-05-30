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Sábado lluvioso en algunas zonas de Honduras

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las regiones occidental, central y sur del país

Sábado lluvioso en algunas zonas de Honduras

Un día nublado en Tegucigalpa. Fotografía de archivo.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado las condiciones climáticas estarán influenciadas por la presencia de divergencia en altura, fenómeno que favorecerá la formación de lluvias y chubascos en distintas regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las regiones occidental, central y sur del país, donde se esperan acumulados más significativos durante la tarde y la noche.

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Mientras tanto, en las regiones oriental y norte se prevén lluvias débiles y dispersas, aunque las autoridades no descartan precipitaciones adicionales debido a la inestabilidad atmosférica que continuará afectando gran parte del territorio nacional.

El pronosticador de turno, Jorge Isaí Castellanos, explicó que la divergencia en altura favorecerá los procesos de convección, generando condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad, lluvias y chubascos en varias zonas del país.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20. En la región sur se esperan temperaturas entre 25 y 31 grados, mientras que en la zona central oscilarán entre 20 y 31 grados.

La región insular tendrá temperaturas entre 26 y 30 grados centígrados. En el norte del país, los termómetros alcanzarán máximas de 33 grados y mínimas de 21, mientras que en el oriente se pronostican valores entre 24 y 31 grados.

Por su parte, la región occidental reportará las temperaturas más frescas de la jornada, con máximas de 28 grados y mínimas de 16.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para las actividades de navegación.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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