Viernes seco y caluroso en mayoría de regiones de Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se prevén lluvias débiles y dispersas en algunas regiones durante horas de la tarde.
De acuerdo con el pronóstico brindado por José Pavón, pronosticador de turno, la combinación de la brisa proveniente del océano Pacífico y el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá precipitaciones aisladas sobre sectores montañosos del suroccidente y algunas zonas del oriente del país.
Las autoridades también señalaron que continuará la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, situación que podría afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunos sectores.
En cuanto a las temperaturas, los departamentos de Choluteca y Valle volverán a registrar los valores más altos del país, con máximas de hasta 40 grados centígrados. Santa Bárbara alcanzará los 37 grados, mientras que Comayagua, Olancho, Cortés y La Paz reportarán temperaturas entre los 35 y 36 grados.
Por su parte, Intibucá mantendrá el clima más fresco del territorio nacional, con una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15. En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 18 grados centígrados.
Prevalecen las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país. Por la tarde la brisa del océano Pacífico y el viento del este transportarán humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre sectores montañosos... pic.twitter.com/VbLYSZAYm1— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 22, 2026
Copeco detalló además que el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Asimismo, indicó que el país permanece bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registrará a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:00 de la tarde.