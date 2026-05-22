Viernes seco y caluroso en mayoría de regiones de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se prevén lluvias débiles y dispersas en algunas regiones durante horas de la tarde. De acuerdo con el pronóstico brindado por José Pavón, pronosticador de turno, la combinación de la brisa proveniente del océano Pacífico y el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá precipitaciones aisladas sobre sectores montañosos del suroccidente y algunas zonas del oriente del país.

Las autoridades también señalaron que continuará la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, situación que podría afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunos sectores. En cuanto a las temperaturas, los departamentos de Choluteca y Valle volverán a registrar los valores más altos del país, con máximas de hasta 40 grados centígrados. Santa Bárbara alcanzará los 37 grados, mientras que Comayagua, Olancho, Cortés y La Paz reportarán temperaturas entre los 35 y 36 grados. Por su parte, Intibucá mantendrá el clima más fresco del territorio nacional, con una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15. En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 18 grados centígrados.

Prevalecen las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país. Por la tarde la brisa del océano Pacífico y el viento del este transportarán humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre sectores montañosos... pic.twitter.com/VbLYSZAYm1 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 22, 2026