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Viernes seco y caluroso en mayoría de regiones de Honduras

Las autoridades también señalaron que continuará la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, situación que podría afectar la calidad del air

Viernes seco y caluroso en mayoría de regiones de Honduras

Panorámica de la ciudad de San Pedro Sula.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se prevén lluvias débiles y dispersas en algunas regiones durante horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico brindado por José Pavón, pronosticador de turno, la combinación de la brisa proveniente del océano Pacífico y el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá precipitaciones aisladas sobre sectores montañosos del suroccidente y algunas zonas del oriente del país.

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Las autoridades también señalaron que continuará la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, situación que podría afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunos sectores.

En cuanto a las temperaturas, los departamentos de Choluteca y Valle volverán a registrar los valores más altos del país, con máximas de hasta 40 grados centígrados. Santa Bárbara alcanzará los 37 grados, mientras que Comayagua, Olancho, Cortés y La Paz reportarán temperaturas entre los 35 y 36 grados.

Por su parte, Intibucá mantendrá el clima más fresco del territorio nacional, con una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15. En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 18 grados centígrados.

Copeco detalló además que el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Asimismo, indicó que el país permanece bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registrará a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:00 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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