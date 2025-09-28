Lluvias y tormentas eléctricas anuncian en zonas de Honduras este domingo

Tegucigalpa.

Lluvias con actividad eléctrica se esperan este domingo en varias zonas de Honduras, según la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco). Las lluvias se presentarán especialmente durante la tarde y noche, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán la formación de chubascos dispersos.

De acuerdo con el informe meteorológico, la jornada iniciará con cielos mayormente despejados y clima seco en la mayoría de regiones; sin embargo, hacia horas de la tarde se prevé un cambio en el comportamiento del tiempo, con presencia de actividad eléctrica y precipitaciones. El meteorólogo de turno, Luis Fonseca, explicó que la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos débiles a moderados, de carácter disperso, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro, sur y oriente. En la zona norte, aunque se prevén precipitaciones de menor intensidad, no se descartan acumulados importantes en sectores específicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/7sL0ZeT2YY — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 28, 2025