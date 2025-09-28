Lluvias y tormentas eléctricas anuncian en zonas de Honduras este domingo

Lluvias con actividad eléctrica se esperan este domingo en varias zonas de Honduras, según la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco).
Las lluvias se presentarán especialmente durante la tarde y noche, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán la formación de chubascos dispersos.
De acuerdo con el informe meteorológico, la jornada iniciará con cielos mayormente despejados y clima seco en la mayoría de regiones; sin embargo, hacia horas de la tarde se prevé un cambio en el comportamiento del tiempo, con presencia de actividad eléctrica y precipitaciones.
El meteorólogo de turno, Luis Fonseca, explicó que la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos débiles a moderados, de carácter disperso, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro, sur y oriente.
En la zona norte, aunque se prevén precipitaciones de menor intensidad, no se descartan acumulados importantes en sectores específicos.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 28, 2025
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy.
Las autoridades de protección civil recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como por las tormentas eléctricas que podrían presentarse en distintos puntos del país.
Entre los departamentos con mayor probabilidad de actividad eléctrica se encuentran Lempira, Ocotepeque, Copán, Yoro, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Comayagua.