Clima en Honduras hoy 11 de septiembre: fuertes lluvias en tres regiones

Una vaguada y la convergencia de humedad provocarán chubascos acompañados de tormentas eléctricas en diferentes puntos de Honduras.

La mayoría de las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, advirtió Copeco.

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó las condiciones meteorológicas para este jueves 11 de septiembre de 2025 en Honduras.

Copeco informó que durante esta jornada prevalecerá la influencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera, junto con la convergencia de viento y humedad en niveles bajos.

Esas condiciones climáticas favorecerán lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, se espera un cielo mayormente nublado y precipitaciones dispersas de intensidad débil a moderada, acompañadas de actividad eléctrica, en las regiones noroccidental, occidental y sur del país.

En las demás zonas de Honduras, las condiciones serán de cielo parcialmente nublado, con chubascos débiles y aislados entre horas de la tarde y noche.

