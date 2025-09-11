Clima en Honduras hoy 11 de septiembre: fuertes lluvias en tres regiones

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó las condiciones meteorológicas para este jueves 11 de septiembre de 2025 en Honduras.

Copeco informó que durante esta jornada prevalecerá la influencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera, junto con la convergencia de viento y humedad en niveles bajos.