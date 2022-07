Clases presenciales continuarán pese a contagios de covid-19 en centros educativos

Durante una gira de supervisión de centros educativos en el occidente del país, el ministro de Educación, Daniel Esponda informó que pese a que los contagios de covid19 reportados en el sistema educativo nacional, las clases presenciales continuarán.

El secretario de Estado informó que se tiene reportes de contagios tanto en alumnos como docentes, en al menos 100 centros educativos de más de 23,000 que hay en el país, por lo que afirmó que se continuarán impartiendo clases siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad.

“Se diseñaron protocolos de bioseguridad desde el mes de enero y se han implementado durante este año lectivo. Los porcentajes de contagios no son elevados, el departamento con mayor número de contagios es Francisco Morazán, pero el reporte no llega ni siquiera a 100 centros educativos de 23 mil que tiene el sistema educativo nacional, así que no hay riesgo ni posibilidad de cerrar el sistema educativo” explicó.

Esponda informó que en este momento es importante que los docentes y alumnos sigan en las aulas de clase, “los protocolos nos han permitido volver a una relativa normalidad y se han profundizado contenidos”.

La próxima semana se ofrecerá un receso educativo de una semana, lo cual permitirá dar un descanso a docentes como estudiantes.

El funcionario informó que se realiza una gira de trabajo para avanzar en el proceso de reorganización de la Secretaría de Educación, por lo que se visitó el principal centro educativo de Santa Rosa de Copán y adelantó que este fin de semana se realizarán visitas en centros educativos de Intibucá.