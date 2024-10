Don Rufino Torres recibe el alta tras cirugía de corazón abierto en el IHSS

“Gracias a Dios y al equipo médico liderado por el doctor Fajardo y la Unidad de Cuidados Intensivos, hoy tengo la dicha de estar aquí, listo para regresar a mi hogar”, expresó don Rufino, visiblemente emocionado.

Durante su estancia en el hospital, don Rufino Torres no solo valoró la intervención quirúrgica, sino también el apoyo constante del personal médico y de enfermería, quienes lo acompañaron en cada etapa del proceso. “Desde el primer día, me hicieron sentir seguro y acompañado. Su dedicación y profesionalismo marcaron la diferencia en mi recuperación”, comentó.

El impacto de la cirugía va más allá de un simple procedimiento médico. “Esta cirugía no solo me ha dado una nueva válvula, sino también una nueva oportunidad de vida. Me siento profundamente agradecido”, añadió con una sonrisa.

Con su alta médica, don Rufino Torres regresa a casa con el compromiso de cuidar su salud y valorar esta segunda oportunidad que le ha brindado la medicina. Su experiencia resalta la importancia de la atención médica de calidad y el acceso a procedimientos avanzados en el país.