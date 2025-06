Cientos de escuelas sin reparar por falta de fondos del Gobierno

TEGUCIGALPA

“Si aprobaron los 2,000 millones, ¿por qué no los desembolsan? Más del 40% de las escuelas en nuestros municipios están colapsadas. Son estructuras de los años 80 y 90 que ya no aguantan”, criticó Mendoza.

“Nos dijeron que no habrá más dinero. Ya lo que nos dieron lo usamos para reparar techos y cercos de 11 escuelas”, denunció Deydin Mendoza, alcalde de Piraera, Lempira . “A nosotros lo que nos dieron ya lo invertimos en reparación de techos y cercos de 11 escuelas; este año nos dijeron que no iban a dar más dinero”, insistió.

Peor aún, algunos alcaldes aseguran que el Gobierno central amenaza con bloquear otras transferencias si no se rinden cuentas rápidamente.

“Nos advirtieron que si no liquidamos, no nos harán más transferencias. Terminamos las obras hace tres meses y ni siquiera han venido a supervisarlas”, lamentó Arias.

Marco Guzmán, alcalde de Cantarranas, fue uno de los primeros en liquidar y solicitar la segunda parte del fondo. Hasta hoy no ha recibido respuesta. “Yo liquidé los fondos 2023 y presenté la solicitud para los fondos de 2024 y no he tenido ninguna respuesta”, apuntó. “Cumplí con todo lo requerido y ni siquiera contestan. La necesidad sigue, pero el dinero no llega”, reclamó.