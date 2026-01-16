La Chico reclama a Aldana por aprobar normativa urbana sin consenso del sector construcción

Tegucigalpa, Honduras.

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) reclamó este viernes públicamente a Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, por la aprobación y publicación de la nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo, la cual afirman que fue adoptada sin consenso, sin acompañamiento técnico y sin considerar la realidad urbana de la capital.

El reclamo fue formalizado mediante un comunicado institucional dirigido directamente al jefe edilicio y firmado por Gustavo Boquín, presidente de la Chico, en el que la organización expresa su “reclamo institucional formal, directo y enfático” por la forma en que se condujo el proceso.

De acuerdo con la Cámara, la normativa fue aprobada sin el respaldo de la industria de la construcción ni de los gremios especializados, pese a que el sector dejó constancia escrita y reiterada de su no acompañamiento y solicitó un plazo razonable para una revisión técnica y jurídica integral.

“Durante el proceso se nos aseguró que el análisis se realizaría de forma conjunta, que se construirían acuerdos y que las observaciones técnicas presentadas serían consideradas. Nada de eso ocurrió”, señala el comunicado.