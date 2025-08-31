"Hagan una campaña de valores": cardenal Rodríguez a candidatos

Tegucigalpa.

En su homilía dominical, el cardenal emérito Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga envió un mensaje directo a los candidatos que a partir de este 1 de septiembre podrán iniciar oficialmente la propaganda electoral, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Mañana va a comenzar una etapa importante de campaña política, y qué bueno que Jesús les dice a los candidatos: hagan una buena campaña, hagan una campaña positiva, una campaña de valores y con una perspectiva futura", expresó el líder religioso al referirse al proceso que se extenderá por 90 días antes de las elecciones generales.

"Quedarse mirando hacia atrás, con heridas no sanadas, quita la alegría. Una herida no sanada se infecta, nos dicen los médicos y solo va a producir pus y corrupción, en cambio, hay que sanar el pasado", señaló. Asimismo, resaltó que el mensaje de Cristo debe inspirar reconciliación y paz: “Jesús nos invita a liberar nuestra capacidad de amor gratuito, de comunión, de solidaridad con el pobre, opuesta totalmente a la lógica de aquellos que piensan que con dinero pueden comprar la dignidad de las personas".