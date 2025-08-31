"Hagan una campaña de valores": cardenal Rodríguez a candidatos

En su homilía dominical, el cardenal emérito Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga envió un mensaje directo a los candidatos que a partir de este 1 de septiembre podrán iniciar oficialmente la propaganda electoral, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Mañana va a comenzar una etapa importante de campaña política, y qué bueno que Jesús les dice a los candidatos: hagan una buena campaña, hagan una campaña positiva, una campaña de valores y con una perspectiva futura", expresó el líder religioso al referirse al proceso que se extenderá por 90 días antes de las elecciones generales.
"Quedarse mirando hacia atrás, con heridas no sanadas, quita la alegría. Una herida no sanada se infecta, nos dicen los médicos y solo va a producir pus y corrupción, en cambio, hay que sanar el pasado", señaló.
Asimismo, resaltó que el mensaje de Cristo debe inspirar reconciliación y paz: “Jesús nos invita a liberar nuestra capacidad de amor gratuito, de comunión, de solidaridad con el pobre, opuesta totalmente a la lógica de aquellos que piensan que con dinero pueden comprar la dignidad de las personas".
"El mensaje del evangelio de hoy sigue teniendo plena actualidad y choca frente a lo que es frecuente en nuestra sociedad y es precisamente aquellos que buscan exageradamente ser los primeros en ese afán desmedido por ser importantes, por la búsqueda excesiva de reconocimiento", cuestionó.
Finalmente, instó a la clase política a evitar el discurso de odio en redes sociales. "A lo largo de la campaña, estos candidatos que aspiran a dirigir nuestro país, rechacen lo negativo. Hay algunos que piensan que hacen el bien a sus candidatos en esas redes sociales infectadas de insultos, de odios. En lugar de hacer un bien, están haciendo un mal; dedíquense a hacer el bien, dedíquense a sembrar valores, todos esos mensajes no crean que les hacen bien a ustedes", cerró.