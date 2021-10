Candidatos a diputados del PSH sí serán inscritos

TEGUCIGALPA. Las planillas de diputados del Partido Salvador de Honduras para los departamentos de Cortés y Choluteca participarán en las elecciones generales sin ningún problema, así lo aseguró Pedro Barquero, coordinador de este instituto político, luego de que transcendiera que fueron inhabilitadas por el Tribunal de Justicia Electoral (TSE).

“No están en riesgo”, aseguró Barquero, quien explicó que como partido no recibieron ninguna notificación de forma oficial, sino que se enteraron por las noticias de los medios de comunicación. “Como no hemos recibido nada oficial nuestros abogados no han emitido ninguna acción u opinión al respecto”, comunicó Barquero.

El coordinador del PSH dijo que únicamente están pidiendo que se haga una integración, situación que el partido ya resolvió cuando inscribieron sus planillas finales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).