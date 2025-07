Campesinos bloquean accesos a campos bananeros en La Lima tras denunciar hostigamiento policial

La Lima, Cortés.

Los manifestantes aseguran que la protesta surge tras incidentes ocurridos esta semana, cuando, según su denuncia, agentes de la Policía Nacional habrían embestido con una patrulla el vehículo en el que se transportaban dirigentes campesinos.

“Yo tuve un accidente en mi moto porque ellos me venían siguiendo y me tiraron el carro. Ya no aguantamos porque ellos llegan solo a molestar”, dijo Jimena Dubón en una denuncia ante el Conadeh esta semana.