Bancada de Libre debate revivir fondo departamental

Tegucigalpa. La reactivación del cuestionado fondo departamental fue discutido ayer durante una reunión en Siguatepeque por una fracción de la bancada oficialista de Libertad y Refundación (Libre), según informó uno de los denominados diputados disidentes.

En una clara señal de ruptura, los diputados del ala de Jorge Cálix no asistieron a la reunión convocada por la fracción oficialista, por encontrarse molestos por los incumplimientos de los acuerdos firmados y sentirse marginados dentro del Congreso Nacional.

Ante la negativa de lograr los consensos dentro la bancada, los diputados disidentes manifestaron que no asistirán a ninguna reunión convocada por la parte oficialista del instituto político.

“Fuimos invitados, pero no asistimos, desconozco los temas que se tocaron porque no asistimos. La mayoría decidimos no ir, ni iremos a ese tipo de reuniones. Para el tema de la Corte Suprema de Justicia, aún hay mucha tela que cortar. En política no hay nada escrito, 24 horas antes pueden cambiar muchas cosas”, expresó el diputado Edgardo Castro.

Mientras el diputado Eliud Girón pormenorizó que “creo que iban hablar del fondo departamental. La molestia surge a que nosotros seguimos alrededor del liderazgo del diputado Jorge Cálix, esa es la molestia. Había un acuerdo político, pero no lo cumplieron. Si no le cumplieron a Salvador, mucho menos a nosotros”.