Autoridades acuerdan acciones urgentes para frenar la criminalidad en Olanchito

OLANCHITO

La reunión, convocada por el alcalde Juan Carlos Molina, contó con la participación de la Cámara de Comercio, sectores universitarios, fuerzas vivas y mandos policiales departamentales.

Este miércoles, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ángel Murillo; la directora de Fiscales, Alicia Puerto; y autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comparecieron en la alcaldía de Olanchito, Yoro, con el objetivo de establecer estrategias inmediatas para frenar la criminalidad en la “Ciudad Cívica”.

Equipo de respuesta rápida: La Atic asignará personal para tareas de revisión táctica en la zona, enfocado en combatir los homicidios y delitos conexos.

Mesa técnica operativa: Se conformará un equipo de trabajo para coordinar y ejecutar operaciones de allanamiento.

Línea de denuncia anónima: Se habilitó el número telefónico 3145-0000 para que la ciudadanía proporcione información de manera totalmente confidencial.

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“Nos hemos reunido con altas autoridades de la Atic, DPI, Seguridad y Fiscales. Cada uno se lleva insumos para diseñar un plan de acción que nos devuelva la paz y tranquilidad que Olanchito aclama”, destacó el alcalde Juan Carlos Molina.

Por su parte, el director de la Atic, Ángel Murillo, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana a través de las denuncias anónimas y confirmó que las operaciones tácticas darán inicio tras la consolidación de la mesa de trabajo.

Esta intervención oficial surge en respuesta a un alarmante repunte de violencia en el municipio, donde recientemente se registró la muerte de seis personas en un ataque múltiple el pasado 4 de agosto, sumado a tres homicidios ocurridos entre el lunes y martes en hechos aislados.