En audiencia inicial diez acusados por caso de supuesta corrupción en SPS

Tegucigalpa.

Según el Ministerio Público (MP), los imputados defraudaron las arcas municipales mediante contrataciones irregulares para proyectos de mejoramiento vial que no se ejecutaron en su totalidad. El expediente detalla que funcionarios y exfuncionarios municipales se habrían confabulado con particulares para beneficiar a una sola empresa.

Este viernes dio inicio la audiencia inicial contra varios imputados acusados por el Ministerio Público en un caso de corrupción municipal que habría implicado el desvío de más de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.

A Steven Fajardo, yerno de Roberto Contreras, se le imputa tráfico de influencias cometido por particular, además de lavado de activos, delito que también se atribuye a Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández y Josué Fajardo.

De acuerdo con el MP, entre el 13 de julio de 2023 y el 20 de abril de 2024 funcionarios y particulares se confabularon dentro de la estructura municipal. Esta afirmación generó confusión, pues los regidores —miembros de la Corporación Municipal— afirman desconocer los contratos y aseguran que nunca firmaron convenios con la empresa Hercod.

La investigación menciona 33 contratos suscritos con Olga Estela Ávila, representante legal de Constructora Hercod, para obras de mejoramiento vial y otros proyectos públicos. Según la fiscalía, estos contratos se realizaron fuera del marco legal, sin invitaciones a cotizar ni ofertas registradas. Sin embargo, la comisión evaluadora asentó en actas que tres empresas habían ofertado, información que no aparece en los archivos de la Gerencia de Infraestructura.

La colusión, de acuerdo con el expediente, inició en esa gerencia bajo la dirección de Osman Chávez. También se señala a Denis Jamil Paz y Alejandra Eunice Amaya, ambos de Infraestructura, quienes habrían fragmentado contratos para evadir licitaciones y adjudicaron directamente a Hercod.

Además, se documenta el contubernio con otras compañías: Sericon S. de R.L. (representada por José Antonio Juárez), Conacsa (Henry Geovanny Guzmán), AC Inversiones y Construcciones (Andrea Fabiola Perdomo), Inmerca y Cdym (Malcon Jonathan Morales) y Construcción y Remodelaciones La Estancia (Sidia Nereyda Hernández), con el fin de simular procesos y adjudicar 33 contratos a Hercod: 26 por contratación directa y 7 por licitación privada.

El MP sostiene que pese a las irregularidades se emitieron órdenes de inicio y se avaló como ejecutado el 100 % de las obras, con la participación de Luis Saa, director de Proyectos, y Walter Cartagena, de Vías y Sistemas.

La vinculación del tesorero Xavier Lacayo y de la exgerente de Finanzas, Marlen Mena, se debe a que autorizaron los pagos tras recibir memorandos de la Gerencia de Infraestructura, sin corroborar procesos.

En el caso de Steven Fajardo, señalado como yerno del alcalde, la acusación indica que ejerció influencia en nombramientos de personal clave y sostuvo reuniones con Chávez y representantes de empresas que simularon participar en las licitaciones, por lo que se le imputa tráfico de influencias.

Finalmente, la fiscalía afirma que para ocultar el origen de los fondos se realizaron 33 transferencias a la cuenta de Hercod, desde donde se enviaron montos a las cuentas de Construcciones y Diseños Hernández, cuyo responsable es Luis Fernando Hernández, y a las de Josué David Fajardo, tío de Steven.