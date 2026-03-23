Atlántida instala consejo para proteger derechos de la niñez

Con el compromiso de salvaguardar el bienestar de la niñez, autoridades locales y diversas instituciones oficiales instalaron este lunes, el Consejo Departamental de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Este organismo surge como el eje estratégico para articular esfuerzos y robustecer los mecanismos de protección en todo el departamento.
Uno de los pilares del evento, desarrollado en un hotel de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, fue la presentación del diagnóstico actual de la niñez en el departamento de Atlántida, un análisis que permitió identificar las necesidades más urgentes y los desafíos persistentes en la zona.
A partir de estos hallazgos, se definió la hoja de ruta que marcará el Plan de Acción 2026, el cual incluye, mecanismos de respuesta inmediata ante vulneraciones, programas de prevención en comunidades de alto riesgo. Asimismo, el fortalecimiento de la vigilancia institucional de los derechos humanos.
El evento culminó con un acto solemne de juramentación de los miembros del consejo, por parte de la Gobernación Política de Atlántida, quienes asumieron formalmente la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a la niñez y adolescencia.
Con este paso, Atlántida se posiciona como un referente en la organización territorial para la defensa de los derechos de los más jóvenes. Es el segundo Consejo que se juramenta en el país, siendo el departamento de Intibucá el primero.
"Este es un tema que no es muy visible, hablan de todo, de salud de educación y de infraestructura, que son muy importantes, pero no menos importante que la protección de nuestros niños", dijo Iveth Matute, gobernadora política de Atlántida.
Compromiso legal y social
La jornada contó con la participación activa de actores clave, entre ellos, Educación, Salud, Derechos Humanos, Municipalidad, Juzgados, Policía Nacional, alcaldes y representantes de los ocho municipios de Atlántida. Asimismo la Comision Permanente de Contingencias (Copeco).
"Esto demuestra el compromiso que tenemos para luchar contra el maltrato de los niños, el trabajo infantil y el embarazo adolescente. Al mes se atienden un total de 64 niñas y adolescentes embarazadas", agregó Matute.
Por su parte, Óscar Carvajal, subcomisionado regional de Copeco, subrayó que la protección de los menores es una tarea transversal que requiere de una respuesta coordinada.
"El trabajo conjunto es fundamental para atender a nuestra población infantil, especialmente ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad. No se trata solo de reaccionar, sino de construir un entorno seguro para ellos", destacó Carvajal durante su intervención.