Atlántida instala consejo para proteger derechos de la niñez

La Ceiba, Atllántida

Con el compromiso de salvaguardar el bienestar de la niñez, autoridades locales y diversas instituciones oficiales instalaron este lunes, el Consejo Departamental de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Este organismo surge como el eje estratégico para articular esfuerzos y robustecer los mecanismos de protección en todo el departamento.

Uno de los pilares del evento, desarrollado en un hotel de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, fue la presentación del diagnóstico actual de la niñez en el departamento de Atlántida, un análisis que permitió identificar las necesidades más urgentes y los desafíos persistentes en la zona.

A partir de estos hallazgos, se definió la hoja de ruta que marcará el Plan de Acción 2026, el cual incluye, mecanismos de respuesta inmediata ante vulneraciones, programas de prevención en comunidades de alto riesgo. Asimismo, el fortalecimiento de la vigilancia institucional de los derechos humanos.

El evento culminó con un acto solemne de juramentación de los miembros del consejo, por parte de la Gobernación Política de Atlántida, quienes asumieron formalmente la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a la niñez y adolescencia.