“Les dije que se calmen e investigue”: Julissa Villanueva tras atentado

Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, confirmó un atentado en su contra, del cual salió ilesa, según precisó la noche de este martes.

La funcionaria explicó que transitaba en una camioneta junto con su personal asignado en la colonia América, cerca del aeropuerto Toncontín, cuando, de pronto, recibió dos disparos por parte de desconocidos.

“Yo estoy bien, pero me siento incómoda que me digan que escuchan balazos, sin embargo, a ellos (escoltas) les dije que se calmen o serenen e investiguen, porque a mí realmente me va a matar esta gente”, dijo.

La funcionaria recordó que ha recibido intimidaciones en las últimas semanas con mensajes de desconocidos, los cuales incrementaron después de que denunció que se descubrieron casquillos de la Policía en la matanza en el centro penal de mujeres en Támara.

Hasta el momento el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, no se ha pronunciado sobre el atentado contra la subsecretaria.