Viceministra de seguridad, Julissa Villanueva sufre atentado en Tegucigalpa

La subsecretaria de seguridad Julissa Villanueva sufrió este martes por la noche un atentado de muerte en su contra en la ciudad de Tegucigalpa.

Villanueva, confirmó vía teléfono a un medio de noticias nacional que si sufrió un atentado, pero que esta bien, que se encuentra un poco nerviosa e incómoda.

“Yo estoy bien, pero me siento incómoda que me digan que escuchan balazos, sin embargo, a ellos (escoltas) les dije que se calmen o serenen e investiguen porque a mí realmente me van a matar esta gente”, dijo a Radio América.

Según sus testimonios, sus compañeros de vehículo escucharon dos detonaciones de arma cerca de un carro que le perseguía y que le hicieron cambiar de ruta hacia su vehículo.

La funcionaria pidió que se investigue la acción cometida en su contra.

Hasta el momento el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, no se ha pronunciado sobre el atentado que confirmó la misma subsecretaria.