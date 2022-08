Pastores evangélicos rechazan participación del movimiento LGBTQ+ en fiestas patrias

A través de un comunicado, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) se pronunció en total desacuerdo con la integración de la comunidad LGBTQ+ en los desfiles patrióticos para el próximo 15 de septiembre.

Según la APT, por los principios y valores fundamentales que han definido la independencia de Honduras, se debe retirar la iniciativa que el movimiento LGBTQ+ desfile al frente de los símbolos patrios.

“Solicitamos al señor ministro de Educación, Daniel Sponda, y a la excelentísima presidenta, Iris Xiomara Castro, retirar toda idea de participación de este grupo de personas que no nos representan en las fiestas cívicas y patrias”, cita el comunicado.

Sponda aclaró que el movimiento LGBTQ+ no ha realizado ninguna solicitud para incorporarse a los desfiles patrióticos, no obstante, agregó que en caso decidieran hacerlo, será el El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) quien decidirá su inclusión o no.

“Los protagonistas de los desfiles patrios son exclusivamente los estudiantes. Hasta ahora, ni ellos (LGBTQ+) ni otra agrupación han realizado una solicitud”, señaló.

Asimismo, la APT pidió a los padres de familia no permitir que sus niños y niñas sean “utilizados por este tipo de movimientos contrarios a los principios del general Francisco Morazán y del sabio José Cecilio del Valle”.