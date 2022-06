Apenas 3 de cada 10 alumnos terminan educación media

El informe también indica que hasta 2021 en el país había 758,095 menores entre los 5 y 17 años fuera del sistema educativo.

De ellos, el 50.2% (unos 380,000 menores) indicaron no ir a clases debido a la falta de recursos económicos y un 26.3% (casi 200,000) no quieren continuar porque consideran que lo que ven en las aulas no les resulta interesante y no les sirve para trabajar.

El asesor educativo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Dennis Cáceres, agregó que la cobertura en educación media también es otro de los factores del porqué los estudiantes abandonan las aulas de clases, seguido de la confianza que perdieron en el sistema educativo.

“Honduras no tiene ni mil colegios públicos, hay más colegios privados que públicos en media; lo que quiere decir que la educación media es privada en este país y la población no tiene dinero para matricular a sus hijos en un colegio privado”, dijo.

Añadió que los padres de familia perdieron la confianza en el sistema educativo, “por lo tanto para un joven del colegio irse del sistema no tiene gran impacto porque para conseguir un trabajo en el país el factor principal sigue siendo la influencia política”, apuntó.