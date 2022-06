Médico hondureño alcanza sus sueños en la industria de cruceros recorriendo el mundo

Posteriormente regresó a Honduras a cumplir con el servicio social. “Pase por muchos lados, aldeas de la montaña del Merendón y hospitales regionales. En los años posteriores, trabajé apoyando brigadas médicas, junto a brigadistas internacionales en zonas remotas de Honduras, pero mi deseo de seguir adelante y llegar más alto no se quedó ahí. También colaboré en primera línea durante la pandemia del coronavirus en las zonas más recónditas del departamento de Copán. Además de desplazarse hasta donde se encontraban pacientes embarazadas y crónicos en medio de tempestuosas lluvias y calles llenas de lodo”, relató.

Después de tres años consecutivos intentando perseguir su sueño de ser médico, logró conseguir en el último año, una beca para poder estudiar medicina en Cuba. “Estuve lejos de casa, de mi familia, amigos, de mi cultura, para perseguir ese sueño. Conseguí mi meta y me gradué en el año de 2015 de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)”.

“Mi deseo siempre fue estudiar medicina y llegar un gran médico humanista, pero lamentablemente mis padres no podían darme ese privilegio ya que éramos de escasos recursos, así que opté por buscar otra carrera muy distinta, Ingeniería Química, aunque no era mi pasión”, explicó el joven médico de 34 años.

¿Cómo fue el proceso hasta convertirse en médico de crucero?

Fue un proceso por el que tuve que atravesar diferentes entrevistas con expertos en el rubro de la medicina estética, algunos exámenes de inglés, incluyendo exámenes médicos que tuve que irme a realizar en Nicaragua porque así lo requería la compañía. Fue un proceso que al inicio cualquiera se decepcionaría porque eran bastantes requisitos pero nunca opté por rendirme ya que contaba también con muchísimo apoyo sentimental y económico de una persona muy importante en mi vida que me acompañó en todo momento y en varios de mis éxitos profesionales en los últimos años.

Fue una oportunidad que Dios me puso en el camino, muchas veces por diferentes situaciones creemos que el mundo se nos viene abajo pero, la perseverancia y la paciencia hace que podamos lograr todo lo que pedimos a Dios y Él lo concederá.

¿Qué distingue a los hondureños de otras nacionalidades en esos campos laborales?

Sabemos que como hondureños trabajamos comprometidos y responsables para poder servir a los demás, la carisma, la hospitalidad y el buen trato nos caracteriza.

¿Qué son las emergencias que atiende en un viaje?

A bordo de los cruceros me desempeño en el área de la medicina estética no quirúrgico. Realizó tratamientos antienvejecimiento inyectables, y tratamientos de adelgazamiento no invasivos.

¿Qué más hace de medicina estética en el crucero?

Realizo tratamientos faciales inyectables tipo botox y dysport para arrugas, thermage, criolipolisis, además de microneedling y rellenos faciales con ácido hialurónico.

¿Qué es lo que más le solicitan los cruceristas de cosmetic treatments?

Botox y rellenos faciales.

¿Cómo es una clínica dentro de un crucero?

Las clínicas de este tipo a bordo de los cruceros son muy completas y llenas de amenidades, cuento con todo el equipamiento e insumo necesario para realizar los procedimientos. Lo más espectacular es la vista al mar o a los diferentes paisajes mientras uno realiza los procedimientos, cabe mencionar que todos los procedimientos realizados a bordo cumplen con todos los requisitos sanitarios que establecen las leyes marítimas.

¿Cuál es su objetivo ahora que alcanzó ese cargo?

Mi principal objetivo es crecer en esta área de la medicina para ayudar a las personas a sentirse mejor con ellas mismas sin importar su raza, nacionalidad, religión u orientación.

¿Va a seguir en los cruceros o si prefiere trabajar en hospital?

Esta es una industria muy bonita, uno tiene la oportunidad de conocer el mundo y al mismo tiempo ayudar a las personas a sentirse mejor con su apariencia física cuando se ven en el espejo.

Con la ayuda de Dios pienso expandirme en un futuro y tener mi propia clínica estética en Honduras.