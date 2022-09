“La investigación dice que Angie desapareció de una propiedad que está vinculada a uno de los extranjeros. Se sabe que ella estuvo ahí y se requirió la casa de uno de ellos, así como cuatro propiedades más”, dijo el comisionado Miguel Martínez Madrid.

La sospecha de la Secretaría de Seguridad es que Angie Peña está en manos de una red de trata de personas y probablemente está retenida fuera del país.

“Nosotros hemos venido haciendo investigaciones y definitivamente Angie Peña no pereció en el mar, no murió ahogada, no falleció en ninguna de esas situaciones accidentales como al inicio de la investigación se pretendía cerrar este caso”, señaló la viceministra.