Exbanquero salpica a exfuncionarios de Honduras durante juicio en Miami

El exbanquero Aldo Marchena, convertido en testigo clave, protagonizó ayer, jueves, la tercera jornada del juicio contra el empresario estadounidense Carl Zaglin, en la Corte del Distrito Sur de Florida.
Durante su testimonio reconoció haber sido intermediario en pagos ilegales vinculados a contratos millonarios en Honduras. “Recibí dinero y envié pagos de sobornos”, afirmó ante el jurado, señalando que las instrucciones le llegaron de manera indirecta desde Zaglin, a través de empleados que le detallaban los movimientos financieros.
Marchena ya había aceptado en junio su responsabilidad en el delito de conspiración para lavado de activos. Admitió haber manejado alrededor de 2.5 millones de dólares provenientes de la compañía de Zaglin, recursos que después fueron distribuidos entre funcionarios hondureños, menos la comisión que él retenía.
Para encubrir las operaciones, firmó en 2015 un contrato de “intermediación” que describió como una fachada, respaldado con facturas y cálculos financieros.
Francisco Cosenza
Entre los beneficiados, mencionó al exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, quien igualmente se declaró culpable. Marchena detalló que en una ocasión intentó hablar con Zaglin sobre esos pagos, pero este le colgó el teléfono, mostrándose reacio a tratar el tema de manera directa.
El exbanquero relató cómo la red de facturas falsas y transferencias ilegales alimentó un esquema que expuso la vulnerabilidad del sistema hondureño a la corrupción. Su testimonio se ha convertido en una pieza central del proceso, al evidenciar cómo dinero extranjero terminó en manos de funcionarios a cambio de contratos públicos.
El caso contra Zaglin, acusado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, involucra la compra de uniformes policiales por un monto cercano a los 11 millones de dólares.
El juicio se reanudará el próximo lunes 8 de septiembre en Miami, mientras que la sentencia de Marchena se prevé para finales de octubre. Una vez más, Honduras queda en entredicho en tribunales extranjeros debido a escándalos de corrupción.