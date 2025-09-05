Exbanquero salpica a exfuncionarios de Honduras durante juicio en Miami

Miami, Estados Unidos.

El exbanquero Aldo Marchena, convertido en testigo clave, protagonizó ayer, jueves, la tercera jornada del juicio contra el empresario estadounidense Carl Zaglin, en la Corte del Distrito Sur de Florida. Durante su testimonio reconoció haber sido intermediario en pagos ilegales vinculados a contratos millonarios en Honduras. “Recibí dinero y envié pagos de sobornos”, afirmó ante el jurado, señalando que las instrucciones le llegaron de manera indirecta desde Zaglin, a través de empleados que le detallaban los movimientos financieros.

Marchena ya había aceptado en junio su responsabilidad en el delito de conspiración para lavado de activos. Admitió haber manejado alrededor de 2.5 millones de dólares provenientes de la compañía de Zaglin, recursos que después fueron distribuidos entre funcionarios hondureños, menos la comisión que él retenía. Para encubrir las operaciones, firmó en 2015 un contrato de “intermediación” que describió como una fachada, respaldado con facturas y cálculos financieros.

Francisco Cosenza

Entre los beneficiados, mencionó al exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, quien igualmente se declaró culpable. Marchena detalló que en una ocasión intentó hablar con Zaglin sobre esos pagos, pero este le colgó el teléfono, mostrándose reacio a tratar el tema de manera directa.