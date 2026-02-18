Alcaldía nombra nueva directiva de la UMAPS en el Distrito Central

Tegucigalpa

Corporación Municipal del Distrito Central oficializó la nueva Junta Directiva de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en una sesión extraordinaria donde participaron todos los miembros de la comuna capitalina.

La Junta Directiva quedó conformada por el alcalde Juan Diego Zelaya; los regidores Erasmo Portillo, Ángel Andrés Matuty y Ethel Ramírez como propietarios; y Eliseo Castro y Grimaldi Paz como suplentes en representación de la AMDC.

También integran la estructura Ricardo Tábora, como propietario, y José Gustavo Zúniga como suplente por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT); así como representantes de juntas de agua, la Asociación de Municipios de Honduras y la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

En representación de las juntas de agua, quedó conformada por Richard Salinas como propietario y Ebelicia Oliva como suplente y por la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos y Nelson Licona, como propietario y suplente, respectivamente; y por la Chico, Nicolás Cerrato como propietario y Danny Girón como suplente.

Es de recordar que, en base a ley, la UMAPS es un órgano desconcentrado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuya dirección superior recae en una Junta Directiva presidida por el alcalde municipal e integrada por representantes de distintos sectores.

“La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento es una entidad aparte. Si bien está bajo la sombría de la alcaldía, es un órgano desconcentrado con su propia junta directiva, donde participan distintos sectores y no solo la corporación municipal”, afirmó el edil.

El jefe edilicio explicó que la integración responde a un proceso de convocatoria formal a las instituciones representadas, las cuales ya remitieron a sus delegados para asumir funciones en la nueva etapa administrativa del ente municipal.

“La preside el alcalde, pero los miembros de la junta directiva son aparte de tres regidores. Tienes representación de La Chico, de la Cámara de Comercio, de la Amhon y de las juntas de agua. Ya fueron juramentados y comenzarán a trabajar de inmediato”, detalló.

La próxima semana, la Junta Directiva celebrará su primera sesión formal para definir la hoja de ruta institucional, incluyendo el nombramiento del nuevo gerente y los lineamientos técnicos y financieros que regirán la gestión.

“La otra semana la junta directiva se reúne en primera sesión para nombrar al gerente y hacer todos los trámites necesarios para que haya un cambio de administración en la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento”, anunció.

Entre las prioridades inmediatas figura la planificación ante la llegada del verano, temporada que históricamente genera escasez y obliga a aplicar estrictos racionamientos en distintos barrios y colonias de la capital.

“Muchas cosas vienen en el tema de agua. Se aproxima un verano fuerte y tenemos que coordinarnos bien para programar la distribución en la capital, evitar improvisaciones y garantizar que el servicio llegue de manera más equitativa”, subrayó.

Otro de los puntos estratégicos es el impulso a proyectos de infraestructura que permitan ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar la resiliencia ante el cambio climático y el crecimiento urbano.

“Lo más importante para mí es que logremos arrancar la represa San José", indicó el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya.