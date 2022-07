Activistas de partidos políticos pueden aspirar a magistrados

votos a favor se aprobó el polémico artículo 15 de la ley, 53 votaron en contra, 1 abstención, 3 no votaron de 127 diputados presentes en la sesión.

La junta deberá acreditar sus representantes antes del 31 de agosto, de no ser así la institución podría incurrir en acciones legales en su contra.

En caso de no ser posible asumir los gastos por parte de alguna de las entidades que la integran podrán recibir donaciones de parte de reconocidas organizaciones internacionales de Derechos Humanos , según establece el artículo 7 de la normativa aprobada.

Los autopostulantes deberán cumplir dos únicos requisitos: no haber sido sancionado por faltas graves en el Colegio de Abogados , la Contraloría del Notariado o los órganos disciplinarios de las instituciones u organizaciones en las que haya trabajado.

Los parientes de los diputados también van de magistrados. El conflicto de interés en Honduras no existe.

Tampoco la Junta inhabilitará a los candidatos que tengan algún proceso penal en curso por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias siempre y cuando no tenga una condena firme.

TEGUCIGALPA. El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó ayer a la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como un paso importante para la construcción del Estado de derecho.

“Estoy positivo, esperaba que fuera una masacre, sin embargo lo que tenemos es un paso hacia adelante en la construcción del Estado de derecho, no hay duda. Es cierto que la comisión de dictamen agregó varios conceptos con relación a lo que habíamos enviado a lo consignado en el consejo de ministros”, afirmó.

El funcionario le restó relevancia a la reforma a los porcentajes de evaluación de la matriz para los candidatos.

“Todos los que tengan afiliación política pueden postularse, aunque no creo que pasen el filtro de la evaluación porque afortunadamente ese tema no lo trastocaron, eso de la evaluación de los porcentajes no es importante”, acotó.

Orellana dijo que el proyecto tiene puntos que desde el Ejecutivo no se enviaron y en términos generales están satisfechos con lo aprobado en el hemiciclo. Reconoció que los partidos políticos van a querer llevar a sus candidatos a magistrados, por lo que será importante la veeduría social.