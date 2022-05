Juan Orlando Hernández descarta declararse culpable en juicio

Agregó que “él podría posiblemente colaborar en lo que él sabe o supo de otros jefes de Estado en otros países, no los voy a mencionar pero se los pueden imaginar”.

“Se descarta una negociación, porque para que se dé una negociación el individuo tendría que declararse culpable y él no se va a declarar culpable, vamos a ir a juicio”, detalló Colon.

Colon añadió: “Pero él (Hernández) declararse culpable eso no va a pasar, porque él no es culpable, no es una opción”.

Tres cargos de peso

Hernández, de 53 años, está acusado de tres delitos cometidos, según la Fiscalía, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.

La acusación formal, de 20 páginas, alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países. Como parte de esa conspiración, Hernández recibió “millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares”.