Juan Orlando Hernández ha entrado en prisión con camiseta azul y la sala de audiencias está llena. Señala su corazón, mirando a alguien en la galería, mientras el intérprete le habla a través del micrófono y los auriculares.

- Hay tres alguaciles estadounidenses que acompañan a Juan Orlando, uno parado detrás de él, dos junto a la puerta del bloque de celdas por el que entró.

- Juez Castel: Estamos aquí para US v. Juan Orlando Hernandez.

- Raymond Colón: En representación del señor Juan Orlando Hernández Alvarado.

- Juez Castel: Tengo una acusación de reemplazo. Sr. Colón, ¿el acusado lo ha discutido con usted?

- Colón: Sí.

- Juez Castel: ¿Cómo se declara?

- JOH: No culpable, su señoría.

- Juez Castel: Déjame escuchar sobre el descubrimiento.

- Fiscalía: Tenemos archivos electrónicos que incluyen mensajes de redes sociales del acusado. Estamos a 60 días para completar la producción.

- Juez Castel: ¿Tiene escuchas telefónicas y devoluciones de órdenes de allanamiento?

- Fiscalía: Sí.

- Juez Castel: ¿Alguna declaración posterior al arresto?

- Fiscalía: No.

- Juez Castel: Sr. Colón, ¿alguna moción?

- Colón: Sí, señor.

- Juez Castel: ¿Qué tal si regresa en 120 días para presentar alguna moción?

- Colón: Sí.

- Juez Castel: Entonces, la segunda quincena de septiembre.

Juan Orlando está tomando notas en un bloc de notas amarillo. A una mujer en la primera fila le susurran una interpretación al oído.

- Colón: Me gustaría dejar algo en el registro, tengo el honor de representar al expresidente de Honduras. La gente en la galería desea mostrar su admiración por él.

Afuera en Worth Street, una multitud está cantando para que Juan Orlando tenga al menos la misma vida más 30 años que su hermano Tony.

- Colón: Fue difícil encontrarme con mi cliente en el MDC y socava la sexta enmienda. No debería tener que hacer un proceso de investigación diario.

- Colón: A mi cliente desde que llegó se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositar dinero, pero es rechazado, ha estado allí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría y no se le ha permitido llamar a su familia.

- Colón: Mis asistentes legales pueden entrar a verlo, pero yo no, no creo estar en ninguna lista de vigilancia, también se le ha negado el acceso a los correos electrónicos. Está en una unidad segregada entiendo, fui asistente de comisión de cárceles en NY.

- Colón: Está en K.H. 4, es el único recluso allí. Está siendo tratado como un prisionero de guerra, en la cancha de baloncesto no le dan pelota.

- Colón: No es un terrorista, no ha hecho daño a nadie. Muchos aquí están de acuerdo en que Juan Orlando no ha hecho daño a nadie.

- Juez Castel: Me gustaría que los fiscales investiguen cualquier restricción al acceso del Sr. Colón a su cliente y me informen en una semana, siete días. Si hay material que necesita estar sellado, que así sea, puede ser.

- Castel: En cuanto a su colocación en la SHU [Unidad de Vivienda Especial], no es lo que hacemos como Poder Judicial. Señor Colón, después de ese informe, podría escribirme.

- Fiscalía Estamos determinando si se necesitará una sesión informativa clasificada, diremos en 60 días.

- Fiscalía: Nos movemos para excluir el tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido hasta el 28 de septiembre.

- Juez Castel: Tengo la intención de elegir una fecha para el juicio el 28 de septiembre y solo el martes 17 de enero de 2023 trabajaría para un juicio.

Hernández escuchó los cargos en su contra y una vez terminada la audiencia abandonó la sala.