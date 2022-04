“A los presidentes les dan 100 días, a mi no me dieron ni 100 horas”: Xiomara Castro

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló la noche del martes sobre los retos que ha enfrentado ante las múltiples exigencias de diferentes sectores de la población tras asumir la primera magistratura del país.

Castro señaló que a diferencia de otros mandatarios a quienes se les espera 100 días para evaluar su Gobierno a ella no se le dio ni 100 horas.

“Recibir este Gobierno, recibir este país no es fácil. Lastimosamente a todos los presidentes les dan 100 días y a mi no me dieron ni 100 horas, hay una exigencia y yo lo entiendo”, dijo la mandataria.

Señaló que los problemas a los que hoy busca una solución no surgen de su administración sino de Gobiernos anteriores, sin embargo resaltó la voluntad de los sectores involucrados para salir adelante.

A dos meses y 17 días de haber asumido su cargo como presidenta de la nación, el Gobierno de Castro se ha visto envuelto por protestas de diferentes rubros y hasta de su misma militancia.