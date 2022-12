“15 alcaldes y dos diputados no entregaron ni una factura”

San Pedro Sula

Dos diputados y 15 actuales alcaldes no presentaron ningún informe de gastos de campaña, por lo que serán sancionados. Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, contó que en las campañas auditadas no hallaron irregularidades, pero sí inconsistencias en informes, por lo que ya han remitido casos al Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.

Dijo que “no me extrañaría que esta unidad que puede generar roncha en los políticos sufra modificaciones, pero esperamos que sea para bien y que la fortalezcan”.

¿Se financiaron campañas de forma irregular?

Al investigar el origen del fondo donde se financiaron algunos excandidatos, en informes solo aparece registrado el monto que el partido le dio y no sobrepasa el techo de gasto asignado, pero luego los vemos procesados por otros delitos, a algunos hasta se les inician procesos penales. El día de elecciones puede haber dinero constante y sonante que es difícil detectar si no es con tecnología e innovación para auditorías “in situ” y veeduría. Pero sí en la auditoría documental a los informes financieros encontramos inconsistencias, aunque no irregularidades de financiamiento, para esto usamos nuestras capacidades técnicas y legales para citarlos y que aclaren. Procesamos decenas de citatorios en los tres procesos electorales que hemos fiscalizado desde 2017 y ya hemos remitido informes y documentación de excandidatos al Ministerio Público y al TSC.

Más de 1,700 excandidatos no presentaron sus gastos de campaña a la Unidad

De 1,748 la Unidad está a ciegas, no entregaron ni una factura ni un formato lleno. El resto, 3,232 excandidatos, entregaron sus informes, y la Unidad pudo verificar, fiscalizar y auditar. Hubo decenas que fueron citados para decirles que lo que recaudó no era lo que nosotros teníamos registrado, tenían 5 días para entregar información o desvirtuar.

¿De qué partidos?

No presentaron informes las cuatro candidaturas independientes de presidenciables. En el nivel de diputados, de la Alianza Patriótica 4 no presentaron, DC 13, Frente Amplio 69, Pinu 5, Partido Liberal 23, Libre 25, Nacional 29, Nueva Ruta 92 y del Partido Salvador de Honduras 25.

¿Qué contienen estos informes de gastos?

Cuentas bancarias que se utilizan en las campañas. A más del 50% de los candidatos no les quisieron abrir la cuenta bancaria para gastos políticos. En este caso se pidió que se consignaran cuentas personales. Los informes contienen varios formatos, por ejemplo, los aportes privados, dar los montos y quiénes los hicieron. Colectas populares, como cenas, cabalgatas, también se consignan en los informes.

¿Constatan los informes?

Sí, por primera vez con el Cohep y PNUD también monitoreamos los medios de comunicación e hicimos 16 giras en el país, y se registraron las propagandas que estaban en las vías públicas, con esto logramos la sumatoria de gastos de candidatos. No solo nos quedamos los que nos dan, sino que se constata la información.

¿De los 1,748 que no presentaron informes hay ganadores?

De los 1,700, la mayoría no ganó, pero preocupa que haya quienes sí ganaron y están en el ejercicio de sus cargos, son dos diputados y 15 alcaldes y alcaldesas de los Partidos Liberal, Nacional, independientes y Libre.

¿Cuáles son las sanciones?

Las sanciones son diferenciadas por el nivel electivo. Para un excandidato a alcaldía, la sanción es de 5 salarios mínimos, arriba de L50,000. De diputados es de L100,000. La ley dice que si no se presentan informes, aún poniendo la multa, esta se eleva al 50%.

¿Procede algún tipo de recurso para ellos?

Ya estamos notificando y lo hicimos vía edictos. Pueden apelar ante el Consejo Nacional Electoral, que determinará cómo aplicará la multa. Última instancia es el Tribunal de Justicia Electoral.

¿La ley que rige la Unidad debe sufrir alguna reforma?

La ley tiene lagunas. El pleno de comisionados de la Unidad llevó al Congreso anterior dos propuestas para reformar la ley, para que los partidos políticos tengan techo. Además, estamos viendo cómo cubrir espacios para que el sistema financiero sea corresponsable de la información que manejamos. Aportes monetarios o en especies deben ser notificados a la Unidad, los que sobrepasen los 120 salarios mínimos. Nadie notifica y se deben estar mandando oficios. Si se articularan el TSC, el MP, el sistema financiero, el SAR y la Unidad tuviéramos una forma más fácil de detectar el origen del financiamiento de las campañas políticas.