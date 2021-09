"Yo soy diferente": La promesa de "Tito" Asfura en busca de la Presidencia de Honduras

Marcala, La Paz.

El presidenciable Nasry Juan Asfura visitó en las últimas horas Marcala, La Paz, como inciso de su gira política propagandística de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre.

Asfura (Tegucigalpa, 1958), en su discurso, tuvo espacio para ser metafórico, al asegurar "tener los pantalones bien puestos para trabajar por Honduras". "No uso faja, pero sí estamos bien fajados para trabajar por Honduras", extendió.

El candidato es actual alcalde de la capital Tegucigalpa. Buscará la Presidencia del país durante el período 2022-2026 y extender, de esa forma, la estadía del Partido Nacional, al que representa, en Casa Presidencial.

"No uso faja, pero estoy acostumbrado a mucho trabajo, a estar encima de las órdenes que se dan, de los proyectos y estar siempre pendiente de que se realicen las cosas", amplió el candidato, desde el municipio cafetalero de la zona central hondureña.



"Yo he aprendido en estos 40 años de andar en política que esto es trabajo, trabajo y más trabajo, de ahí yo no entiendo otro idioma y aquí nos enfocamos a trabajar, a servir y el que no funcione, corte chaleco y viene otro, hasta encontrar la gente que quiere partirse el pecho por Honduras", añadió en su discurso, frente a simpatizantes de esa institución política.

"Yo soy diferente"

Asfura, también conocido como "Tito", dijo: "Papi, yo les puedo decir una cosa a todos ustedes, yo soy diferente, mi manera de trabajar, actuar y de hacer las cosas. Entonces, estoy acostumbrado al trabajo y a servir".

Para Asfura, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora presidido por Kelvin Aguirre, deberá garantizar que se "respete el voto de todo el mundo para que se sientan bien".

El nacionalista detalló, por último, que la generación de empleo, apoyo a microempresarios y la promulgación de un sistema de salud digno, además de reforzar el sistema educativo.