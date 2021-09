CID Gallup: la mayoría cree que Nasry Asfura será el presidente

LA PREFERENCIA ACTUAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Pregunta: ¿Cuál es el partido político preferido suyo o a cuál partido pertenece usted? El partido del gobierno - el Nacional - es el que tiene más seguidores. Le sigue en ese sentido empatados el Liberal y LIBRE. Uno de cada tres hondureños no tiene preferencia. El Partido Salvador de Honduras de Salvador Nasralla es el que tiene menos apoyo. Lo más importante en un país donde no hay segunda vuelta es que los partidos de oposición igualan más o menos al Nacional en caudal de apoyo. Ninguno de los de oposición alcanza al Nacional. TENDENCIA DE LA PREFERENCIA ACTUAL DE PARTIDOS POLÍTICOS



Pregunta: ¿Cuál es el partido político preferido suyo?



El Partido Nacional ha sido el principal del país desde 2009 cuando ocurrió una división dentro del Partido Liberal. Un grupo importante salió del Liberal y formó LIBRE, liderado por el expresidente Manuel “Mel” Zelaya. Aún reunidos Liberal y LIBRE no alcanzan el caudal del Nacional, que tiene más o menos uno de tres ciudadanos dentro de su agrupación. PROBALIDAD DE VOTAR



Pregunta: Este año tenemos elecciones en nuestro país. ¿Cuánto probable es que usted vote en esas elecciones? Un 61% de los entrevistados manifiestan que es: “muy” o “algo” probable que voten en las elecciones de noviembre. Esto coincide con la participación efectiva en 2017. Conforme más educado sea el entrevistado y mejor su situación económica en comparación con el año pasado; más probable que acuda a las urnas. Las personas que tienen preferencia de partido político más probablemente votarán - entonces los datos de los que sí tienen un partido son muy importantes. TEMAS POLITICOS Pregunta: ¿Cuánta importancia le da usted a los asuntos políticos de nuestro país?; ¿Cree usted que con las elecciones se pudiera traer cambio al país? Los que creen en la importancia de los asuntos del país y que las elecciones pueden cambiar la situación tienen más probabilidad de ir a votar. Esto coincide con otros datos que se han visto - el votante es más positivo en general, el que no vota tiene más probabilidad de querer emigrar. INTENCION DE VOTO Pregunta: ¿Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes votaría usted? Asfura lidera la intención de voto a 79 días de las elecciones. En segundo lugar, empatados se encuentran Nasralla y Xiomara. En cuarto lugar está el liberal Yani Rosenthal. Importante destacar los datos de quienes están “muy seguros a votar”. Allí Asfura tiene más ventaja sobre Castro, que está en segundo. Lo que es más aparente en un país sin segunda vuelta es que si la oposición fuera unida ganaría la elección. IMAGEN FIGURAS PÚBLICAS



Pregunta: ¿Cuál es su opinión de (nombre de figura pública)? Y quisiera que me dijera si tiene opinión favorable o desfavorable de cada uno.



Tito Asfura es la figura pública con más opiniones favorables hacia su persona, con ventaja sobre los otros candidatos presidenciales. Este caudal de favorabilidad se ha mantenido por los tres últimos años. Le sigue Salvador Nasralla y luego Xiomara Castro. Contrario a los anteriores, el que más opiniones negativas recibe es Juan Orlando Hernández. Sin embargo, se debe notar que dos de cada cinco informante aún ahora opinan bien de él. Estos cinco nombres son los que más figuran en la política nacional y llama la atención que todos tienen relativamente altos caudales de opiniones negativas. EVALUACIÓN DE LABORES DE ALCALDE - SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA Pregunta: ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la manera en que desempeña sus labores como alcalde de nuestra ciudad Armando Calidonio/Tito Asfura? Nasry “Tito” Asfura, hasta que se retiró en estos días, ha sido un alcalde muy popular de la ciudad capital; aún ahora que es candidato presidencial sigue siendo evaluado bien por los capitalinos. Sin embargo, ha bajado su evaluación producto principalmente de su participación en la política electoral de su país. Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, no ha sido evaluado tan bien como Asfura. Es solo ahora, que se acercan las elecciones, que uno de tres sampedranos evalúa mal su gestión en ese puesto.