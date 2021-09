No descartan que fondos invertidos en campaña superen los L1,000 millones

TEGUCIGALPA

La campaña electoral en el país ya inició y para los analistas políticos los que tendrán mejores resultados son los que tengan mayor capacidad económica para invertir y ser creativos en sus campañas.

Filadelfo Martínez, analista político, no descarta que para estas elecciones se superen los L1,000 millones en campaña política de parte de los partidos más fuertes. “Los políticos hondureños no conocen la palabra discreción a la hora de gastar porque no es dinero de ellos”, dijo.

Martínez señaló que la capacidad creativa está vinculada al acceso a recursos y serán los partidos que tienen más recursos los que tendrán mayor presencia en este período de campaña, por lo que los partidos pequeños no destacarán mucho como en los procesos electorales del pasado.

El analista señaló que las campañas volverán a ser a través de mensajes superfluos que son los que atraen a los electores en el país y no desde de un punto de vista de debate ideológico. “No se debate los diversos modelos de cómo gestionar la política o la economía. Será más de lo mismo”, aseguró el experto político.

Otro punto que resaltó Martínez es que las redes sociales tendrán un gran impacto a nivel urbano, pero que en el campo se verán cosas interesantes para ver cómo los candidatos intentan captar el voto del electorado rural.

“En Perú y Honduras se demostró que el voto rural es decisivo a la hora de ganar las elecciones”, indicó.

Por último, lamentó que los partidos políticos han demostrado poca voluntad para ser transparentes en los procesos electorales, por lo que la Unidad de Política Limpia solo queda como una buena iniciativa. Las autoridades de la Unidad de Política Limpia aseguran estar listos para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas para las elecciones de noviembre.

Germán Espinal señaló que las campañas no se hacen sin dinero, pero dijo que este debe ser empleado de manera legal y que su origen y destino no tenga que ver con la amenaza a la democracia. La Unidad contará con el apoyo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que facilitará el costo del despliegue publicitario y la ONU apoyará con el monitoreo de la inversión de cada partido político.