Capturan a hondureña migrante en México tras buscar asistencia médica para su hijo

Tlaxcala, México.

Una hondureña migrante fue detenida en Tlaxcala, México, por las autoridades luego de buscar asistencia médica para su hijo que presentaba problemas de salud.



La mujer relató en HRN que fue recluida en una casa en calidad de cárcel de manera ilegal y pidió a las autoridades hondureñas intervenir.



Esta compatriota fue identificada como Merlin Ondina Sorto y salió del país el pasado 15 de julio en busca del sueño norteamericano.

Además lea: Denuncian a México por deportar a migrantes sin cumplir protocolos de deportación



Sorto detalló que los médicos le detectaron inflamación en la faringe al pequeño.



"El niño se me enfermó, busqué ayuda en un hospital de Taxclala. A mi niño se le había inflamado la faringe. Después de darle asistencia a mi hijo, los médicos me reportaron a la Procuraduría para la Protección de Niños y Adolescentes", expresó Sorto.



Días después, personal de esta organización del Estado la llevaron junto a su hijo a una casa en forma de detención.



"Estoy encerrada junto a Keyli y su bebé que son de Olancho, estamos en casa por cárcel, no podemos salir a ningún lado, hay personas vigilando la casa", relató Sorto.



La madre hondureña asegura que no soporta un día más y pidió que los dejen en libertad o les permitan volver a Honduras.



"Ya llevamos 22 días encerradas, solo estoy yo y la otra muchacha y no queremos ir para Honduras".