Tegucigalpa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que esperan finalmente celebrar esta semana el sorteo de la ubicación en las papeletas electorales de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 28 de noviembre.



Rixi Moncada, consejera del CNE, señaló que en septiembre comenzará la campaña electoral por 90 días, por lo que se debe realizar el sorteo de la ubicación lo más pronto posible.



Moncada señaló que estamos a menos de 100 días para celebrar las elecciones,por lo que no se harán en las mejores condiciones; pero garantizó que se celebrará el proceso. Recordó que las personas que no se han enrolado no podrán ejercer el sufragio electoral en noviembre.