25 de agosto. Adjudicación. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 25 de agosto para adquirir todo el sistema de Transmisión de resultados electorales preliminares (Trep), ya sea por licitación o por compra directa, según el procedimiento establecido. Sin fecha. Sorteo. El ente electoral aún no define una fecha para realizar el sorteo de la posición en las papeletas de los 14 partidos políticos que participarán en las elecciones primarias, además de las candidaturas independientes. 15 de septiembre. Enrolamiento. La ciudadanía tendrá hasta esta fecha para poder enrolarse o cambiar el domicilio donde votará en las elecciones. De no enrolarse las personas no podrán votar en noviembre quedando fuera del Censo Nacional Electoral. 15 de octubre. Validez. El Congreso Nacional volvió a ampliar el plazo de la vigencia de la tarjeta de identidad vieja. Dando como fecha máxima de entrega para el Registro Nacional de las Personas esta fecha, aún faltan 1.5 millones por entregar. 28 de noviembre. Elecciones. El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de celebrar el último domingo de noviembre las elecciones generales para elegir al presidente, alcaldes y diputados de los próximos cuatro años.