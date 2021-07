Presidente del CNE dará resultados después de ser autorizados en pleno, según Kelvin Aguirre

Tegucigalpa, Honduras

El concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, explicó que el presidente de este órgano electoral dará los resultados de las elecciones generales pero una vez, revisados, aprobados y autorizados por el pleno.



Para el día de las elecciones Aguirre será el presidente del CNE, quien llevará la voz oficial para brindar los resultados preliminares, luego de un conteo de los votos de cada urna.



“El presidente es el representante legal de toda institución, en el CNE no es la excepción”, manifestó Aguirre.



“La disposición que se ha planteado en el proyecto de decreto no establece que el concejero que ostente la presidencia brindará los resultados de manera unilateral, al contrario, más bien va a dar los resultados una vez revisados, aprobados y autorizados en pleno”, aseguró.



“De esta manera se garantiza una comunicación eficaz, pero sobre todo oficial, que brinde certeza a la población”, expresó.



Agregó: “Desde mi punto de vista lo que se busca es brindar una información institucional, no personal de resultados preliminares, con lo que se evita distorsiones en la información”.



La concejal Rixi Moncada manifestó esta mañana que ha recibido amenazas de sanciones y aseguró que nadie podrá ponerle una ley mordaza el día de las elecciones.



En ese sentido, Aguirre manifestó que “las sanciones penales son de carácter general, todo funcionario público está sujeto a sanciones de la ley en el caso de incumplir la normativa, estas también me aplican a mí”.



“Nosotros creemos que no se deben generar ambientes de confusión el día de las elecciones, por lo que si yo incumplo la normativa, a mí también me aplicarían sanciones”, expresó Aguirre.