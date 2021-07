CNE ya ejecuta presupuesto, pero urge de más fondos

En corto

1- El CNE señaló que el sorteo de las papeletas no se dio por las inconsistencias presentadas por el Partido Salvador de Honduras, debido a que no fueron elegidas en asambleas.

2- Milton Benítez, conocido como, el “perro amarillo”, se perfila como el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras.

3- German Lobo, consejero del CNE, señaló que todavía los partidos no acreditan a los miembros del Consejo Consultivo Electoral.