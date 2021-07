"No vamos a esconder nada": Ana Paola Hall advierte posibles eventualidades en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió que eventualidades de cara a elecciones generales y la aprobación de extensión presupuestaria podrían otorgar un panorama "precario" al evento.

Hall se refirió a la convulsa actualidad del espectro político electoral de Honduras, que transcurre entre la ralentización de la extensión presupuestaria desde el Congreso Nacional. La consejera explicó que "no lavará trapos sucios" a lo interno de la institución, la encargada del proceso electoral, ni en las negociaciones o acuerdos entre el ente legislativo e instituciones del Estado, como Secretaría de Finanzas.

Puede leer: CNE ya ejecuta presupuesto, pero urge de más fondos

Un cisma a lo interno del CNE atizaría la crisis electoral, cuyos comicios están fechados para el 28 de noviembre. A la vez, subrayó que ninguno de los miembros del CNE podrá vertir resultados preliminares oficiales. Tampoco podrá ofrecer opiniones personales sobre los comicios una vez cerradas las urnas.

"No vamos a detenernos y no tenemos ninguna intención de causar crisis. Dejen de acusarnos porque lo que queremos es trabajar y decir la verdad, por eso no vamos a esconder nada", destacó Hall.

El #CNE Prorroga sorteo de la ubicación en la papeleta electoral de los partidos politicos candidaturas independientes y alianzas programadas para el lunes 19 y notifica a los partidos políticos mediante carta informativa pic.twitter.com/MOAG5J7w2r — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) July 19, 2021

En los últimos días, entre la incertidumbre de aprobación y dilatación de las fechas para ejecutar convenios de compra del , consejeros del CNE han aparecido como protagonistas de advertencias en las que describen que buscan silenciarlos a consecuencia de manifestaciones. Rixi Moncada, consejera y representante del Partido Libertad y Refundación, declaró que "algunos sectores quieren callarla".

Además: Finanzas está dispuesta a conceder presupuesto electoral de Honduras

En tanto, Hall, al respecto de sus compañeros, entre los cuales también está Kelvin Aguirre, representante del Partido Nacional, dijo: "No pongo en duda al consejero pero si algo eventual sucediera no voy a guardar silencio señores".

"El tema es que estorbamos y quieren sacarnos del Consejo Electoral. No cuadramos a nadie y lo que queremos es defender la autonomía del órgano electoral y se nos ve como desobedientes", concluyó.